راحة 24 ساعة للاعبي الزمالك بعد الفوز على طلائع الجيش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض غدا الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ومنح الجهاز الفني للفريق، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري يوم ال الثلاثاء المقبل.

مصطفى شلبي الأفضل في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حصد مصطفى شلبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وساهم مصطفى شلبي في فوز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ، بعدما صنع الهدف الثاني لإبراهيما نداي ببراعة.

وكان الأبيض قد تقدم بأول الأهداف عن طريق كرة رأسية بنجاح عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد الذي استغل كرة مرسلة من ركلة ركنية متقنة بأقدام أحمد سيد زيزو عند الدقيقة 87 ، قبل أن يضاعف إبراهيما ناداي تقدم الزمالك عند الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن اللقاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 50 في الترتيب الرابع ، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في الترتيب السابع عشر.

أوسوريو: الزمالك استحق الفوز على الطلائع

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك فريقه يستحق الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمرالصحفي عقب المباراة:" عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار وسيتحقق الفوز مثلما حدث في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ".

وتابع قائلا :" الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد، والهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق، وعلى الورق بدأت المباراة بأربعة مدافعين وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المساك في حالة الدفاع وعندما نستخوذ على الكرة كان يتقدم لوسط الملعب".

وأضاف أوسوريو :" لاعبو الزمالك استطاعوا أن يلعبوا كرة سريعة ومباشرة وأن تكون التمريرات للأمام، وواجهنا منافس كان جيد جدا ولكن الزمالك استحق الفوز".