الغرف التجارية تزف بشرى عن انخفاض أسعار السلع.. كله هيرخص (فيديو)

قال هشام أبو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار القمح في المطاحن انخفضت بعد طرحه في البورصة السلعية بسعر 10 آلاف و600 جنيه للطن

انخفاض أسعار القمح ينعكس على أسعار جميع السلع



وأضاف أبوالدهب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك انخفاض أسعار معظم السلع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار القمح بسبب طرحة في البورصة السلعية المصرية انعكس على أسعار جميع السلع ، معقبا: "كله هيرخص".

وتابع هشام أبو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن انخفاض أسعار القمح يؤثر على سعر المكرونة في الأسواق، لافتاً إلى أن سايلو فودز تسبب في عدم ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق.

لابد من زيادة كمية القمح في البورصة السلعية للمطاحن

و أشار هشام أبو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أنه لابد من زيادة كمية القمح في البورصة السلعية للمطاحن، مؤكدا أنه لا بد من توفير مستندات للمطاحن لتخفيض سعر القمح.

وأوضح أن هناك بعض التجار يشترون إردب القمح بسعر أعلى من المحدد من قبل التموين، وهذا الأمر يؤثر على أسعار السلع، لافتا إلى أن سعر طن القمح في السوق السوداء، أكثر من 12300 جنيه، ويجب فتح مستندات للمطاحن للحد من السوق السوداء.

وأكد أنه عقب انخفاض أسعار القمح، يجبر المصانع على انخفاض أسعار الدقيق والمكرونة، وهذا الأمر سيشعر به المواطنين خلال الفترة المقبلة، مناشدًا الدولة بأهمية تعديل مواصفات استيراد القمح.

وقال كمال هاشم، رئيس شركة الصوامع والتخزين المصرية، لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن مصر اشترت من المزارعين المحليين نحو 3 ملايين طن قمح حتى الآن.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تسلم القمح المحلي من المزارعين على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎، وأن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يُقدر حجم الإنتاج اليومي من 250-270 مليون رغيف.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.

وأضافت أنه يجب على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارسة هو أول يونيو