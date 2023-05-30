عماد النحاس: التفاصيل الصغيرة سر خسارتنا امام الزمالك

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت نتيجة مباراته امام الزمالك.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً على طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: " أهنئ الزمالك على الفوز بالمباراة وهذه هي كرة القدم ".

وتابع: “ التفاصيل الصغيرة حسمت المباراة، في الشوط الاول لم يكن هناك فرص، بينما في الشوط الثاني كنا الاقرب واهدرنا فرصة محققة للتسجيل لكن في الوقت الذي كنا الاقرب في للفوز نجح الزمالك في الفوز بالمباراة ”.

وأضاف عماد النحاس: “ هدف التقدم للزمالك جاء في وقت قاتل بالنسبة لنا ولم يكن امامنا فرصة للتعويض ”

وأكمل: “ مباراتي الأهلي والزمالك اثروا على الفريق بدنيا بكل تأكيد خاصة اننا نلعب مباراة كل 3 أيام ”.

وأتم: “ امامنا 5 لقاءات في الدوري واذا كان التوفيق قد غاب عنا في مباراتي الاهلي والزمالك فاتمنى أن يحالفنا في المباريات المقبلة ”.

أوسوريو: الزمالك إستحق الفوز على الطلائع

على جانب آخر أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك فريقه يستحق الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمرالصحفي عقب المباراة:" عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار وسيتحقق الفوز مثلما حدث في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ".

وتابع قائلا :" الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد، والهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق، وعلى الورق بدأت المباراة بأربعة مدافعين وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المساك في حالة الدفاع وعندما نستخوذ على الكرة كان يتقدم لوسط الملعب".

وأضاف أوسوريو :" لاعبو الزمالك استطاعوا أن يلعبوا كرة سريعة ومباشرة وأن تكون التمريرات للأمام، وواجهنا منافس كان جيد جدا ولكن الزمالك استحق الفوز".

وقال المدير الفني :" لا أعتمد على لاعب واحد بعينه وأحمد سيد زيزو لاعب مهم للزمالك ولمنتخب مصر، وحتى إذا لم يكن في حالته ولكنه شارك في الأهداف التي أحرزها الزمالك في اللقاء وكان يقدم الأدوار المطلوبة منه".

وشدد أوسوريو على أن مباراة اليوم هي أول مباراة تشهد جاهزية جميع اللاعبين واكتمال صفوف الفريق، وأضاف أنه يحتاج في طريقة لعبه لـ 3 لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى.