الخشت: مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف مسابقة إبداع الجامعات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، قائلًا:"إن مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مهارات طلاب الجامعات في المجالات المتعددة"، مشيراً إلى حرص جامعة القاهرة على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وأن الجامعة تسعى دائماً إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتماماً خاصاً بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساعدهم دائماً في خطواتهم، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

حضر الحفل الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، عدد من رؤساء الجامعات، وكوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

مهرجان إبداع

مسابقة إبداع واحدة من أهم الآليات التي تثري روح التنافس بين الشباب المبدع

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دوراً فعالاً في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم وتسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل، مؤكداً دعمه الكامل وتشجيع الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

مهرجان إبداع

وقال الدكتور محمد الخشت، "إن جامعة القاهرة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مسرح يحمل اسم "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية وتجهيزه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الارتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا".

مهرجان إبداع

الدكتور محمد الخشت

وتضمن حفل الختام حفلاً فنياً، حيث تم تقديم مقطوعة موسيقية أداء جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، تضمنت مؤلفات" حدش شاف، عاشق الروح، لولا الملامة، قال جاني بعد يومين، أفرح يا قلبي، يا واد يا تقيل، جبار، أنا كل ما أقول التوبة (تدريب وتوزيع وقيادة المايسترو/ أحمد عبد الوهاب، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعات "قناة السويس، بنها، بني سويف تضمن أغنيات " موشح عجباً لغزالاً، رجعنا في كلامنا ليه، مغرم، موشح هل درى لفت، تعالى أدلعك، إيه اليوم الحلو ده، موشح لما بدا يتثنى، امسك في حلمك، شكراً من هنا لبكرة، شكراً ع الكلمة الحلوة".

وزير الشباب والرياضة

كما تضمن الحفل الفني غناء فردي تضمن أغنية "دارت الأيام" أداء أماني رضا محمود، وأغنية "قولي عملك إيه" أداء/ زياد محمد كمال، أغنية "أنساك" أداء مارجريت مجدي إسحاق، تدريب وتوزيع وقيادة المايسترو بسمه محمود الجيار، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل المطرب الشاب أحمد جمال.

واختتمت الفقرات الفنية بعرض فيلم قصير بعنوان "ابداع 11" تضمن سيرة مهرجان ابداع من تنفيذ التليفزيون المصري بإشراف المخرج أسامه غريب، كما تضمن الحفل عرضاً فنياً لفرق الفنون الشعبية بمشاركة جامعات "بورسعيد، حلوان، عين شمس، القاهرة، جنوب الوادي"، بالإضافة إلى المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وجاء العرض من تدريب وتصميم "عمرو عجمي ، مصطفي نصار، حسن شحاته ، أمير مشالي محمود فرماوي، حمام عبد المعطي"، وبمشاركة الفنان القدير عزت زين (حكاء صندوق الدنيا)، وشاعر الربابة أحمد سعد، وانشاد الطالب عمر ناصر ، ترانيم الطالبة روجينا، وأيضاً تضمن الحفل تقديم استعراض "سيرة إبداع" أشعار مسعود شومان ألحان حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقي محمد الكاشف، غناء" محمد أمين، شيماء يسري"، تصميم حسن شحاتة.

وتضمن المهرجان 22 مجالاً تسابقياً، حيث ضم المجال الثقافي "شعر العامية، شعر الفصحى، الشعر الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، الدوري الثقافي المعلوماتي، المراسل التليفزيوني والإذاعي، المبادرات المجتمعية "، وضم مجال الفنون التشكيلية "التصوير الضوئي، التصوير الزيتي، الجرافيك، الأشغال الفنية، النحت"(متخصص/ غير متخصص)، فيما ضم المجال الفني “الموسيقي والغناء الجماعي والفردي، الفنون الشعبية، والعروض المسرحية، الإنشاد الديني فردي وجماعي، الأفلام القصيرة"، بينما ضم المجال العلمي " الابتكارات العلمية(ريادة الأعمال، إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الابتكارات الهندسية )الطاقة والسيارات الكهربائية، تكنولوجيا الغواصات الآلية (ROV)".

حضر حفل الختام من وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، وفريق عمل الإدارة المركزية.

وخلال حفل الختام، تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن الذين لمعوا من خلال المسرح الجامعي ومنهم "الدكتور أشرف زكي، محمد رياض، منال سلامة، سامح حسين، عصام عمر، محمد جمعه، أحمد وفيق، الفنان فتحي عبد الوهاب"، والكاتب عبد الرحيم كمال، كما تم تكريم اسم الفنان الراحل خالد صالح.

كما تم تكريم أعضاء لجان تحكيم مهرجان ابداع، كما تم تكريم الرعاة "البنك الاهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك CIB"، ثم تم إعلان وتوزيع جوائز المهرجان.

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع

مهرجان إبداع