تويتر يختبر ملاحظات المجتمع للصور

نظرًا لأن الصور ومقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر بروزًا على Twitter ، تختبر الشركة ميزة جديدة يمكن أن تسهل على الأشخاص تحديد الوسائط التي يُحتمل أن تكون "مضللة". تُجري الشركة تجارب مع Community Notes للوسائط ، والتي ستطبق عمليات التحقق من صحة المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجمهور على صور ومقاطع فيديو محددة.

تسمح هذه الميزة للمساهمين في Community Notes الذين لديهم تقييمات عالية بما يكفي لتطبيق الملاحظات على الصور التي تمت مشاركتها في التغريدات. مثل الملاحظات على التغريدات ، يمكن أن تضيف الملصقات "سياق" إضافي للصور ، مثل الإشارة إلى ما إذا كانت الصورة قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي أو تم التلاعب بها بطريقة أخرى.

From AI-generated images to manipulated videos, it’s common to come across misleading media. Today we’re piloting a feature that puts a superpower into contributors’ hands: Notes on Media



Notes attached to an image will automatically appear on recent & future matching images. pic.twitter.com/89mxYU2Kir — Community Notes (@CommunityNotes) May 30, 2023



يمكن أن تعالج الميزة أيضًا الانتشار الفيروسي لمثل هذه الصور. وفقًا لموقع Twitter ، فإن الهدف هو ظهور الملاحظات تلقائيًا على النسخ "الحديثة والمستقبلية" من نفس الصورة حتى لو تمت مشاركتها من قبل مستخدمين منفصلين في تغريدات جديدة. ومع ذلك ، يلاحظ تويتر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإتقان مطابقة الصور. شاركت الشركة "الهدف حاليًا هو الخطأ في جانب الدقة عند مطابقة الصور ، مما يعني أنه من المحتمل ألا تتطابق مع كل صورة تبدو مطابقة لك". "سنعمل على ضبط هذا لتوسيع التغطية مع تجنب التطابقات الخاطئة."

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سجل تتبع Community Notes بعيد كل البعد عن الكمال. في حين أن الميزة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى عمليات فحص دقيقة للحقائق أو فضح الادعاءات الكاذبة ، أشار المساهمون في Community Note أنفسهم إلى أن الميزة "ليست منيعة ضد الأخطاء أو تديم المفاهيم الخاطئة الشائعة".

في الوقت الحالي ، يختبر تويتر الملاحظات للوسائط للتغريدات بصورة واحدة فقط ، لكن الشركة تقول إنها تخطط لتوسيع الميزة لتشمل التغريدات بصور ومقاطع فيديو متعددة في المستقبل. تويتر ليس النظام الأساسي الوحيد الذي يتصارع مع كيفية صعود التوليد والذكاء الاصطناعي وانتشار المعلومات المضللة. قدمت Google أيضًا مؤخرًا ميزات ستساعد المستخدمين على تتبع سجل الصورة في البحث ، والتي يمكن أن تساعد الباحثين في معرفة ما إذا كانت الصورة مزيفة أم لا.