الأمين العام لبنك التنمية الأفريقي يقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء على براعه التنظيم وكرم الضيافه

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتوديع فنسنت اوبيزينونو الامين العام لبنك التنميه الافريقي والوفد المرافق له وذلك مساء امس بمطار شرم الشيخ الدولى

وقام الامين العام بتقديم اسمى ايات الشكر والعرفان الى مصر وقيادتها السياسيه على حسن تنظيم الاجتماعات السنويه لبنك التنميه الافريقي والذي عقد بمركز المؤتمرات الدوليه بمدينه شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بحضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية في الفتره من 22 الى 26 مايو الجاري ،

وخص الامين العام بالشكر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذيه بالمحافظه على الحفاوه البالغه وكرم الضيافه غير المسبوق والذي ساهم بدور رئيسي في نجاح الاجتماعات السنوية لبنك التنميه الافريقي على ارض مدينه شرم الشيخ الخضراء الجميله التي اصبحت ايقونه نجاح للملتقيات العالميه،

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للامين العام على نجاح فعاليات الملتقى مؤكدا على ان مدينه شرم الشيخ على استعداد دائم لتنظيم واستضافه كافه الفاعليات والمؤتمرات الدوليه والاقليميه بما تملكه من امكانات هائله وقدرات عاليه المستوى ،

وافاد الامين العام ان مجموعه البنك الافريقي تفكر جديا في عقد اجتماعات دوريه بشرم الشيخ على مستوى الحكومات دون المركزيه والحكومات المحليه لتبادل الخبرات والاستفاده من نجاحات مدينه شرم الشيخ الرائده في استضافه المؤتمرات العالميه