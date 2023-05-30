طبيبة توصي بعادات صحية بسيطة تحمي القلب لسنوات طويلة

أوصت طبيبة أمراض قلب وأوعية دموية بضرورة اتباع بعض العادات الجيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب لسنوات عديدة.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أكدت الطبيبة أن مشكلات القلب التي تشمل (اضطراب ضربات القلب، نقص التروية، ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك داء السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم) تظهر عادة بعد الخمسين من العمر، وقد تؤدي هذه المشكلات إلى الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وقصور القلب.

أمراض القلب

وأشارت الطبيبة إلى أن الحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين غير كافٍ للحفاظ على صحة القلب، لأنه يجب ألا ننسى النشاط البدني، حيث أحيانًا يكفي المشي فترة أطول من المعتاد، دون الحاجة إلى حساب الخطوات، فمثلا التجول في الهواء لمدة ساعة في اليوم يكفي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، مضيفة: "من المهم أن يتحرك الشخص كثيرًا، لأنه كلما زادت الحركة، قل استهلاك القلب".

وبحسب الطبيبة، ليس من الضروري استبعاد العديد من المواد الغذائية من النظام الغذائي، بل يكفي الاكثار من تناول الفواكه والخضروات، ولكن من الأفضل التقليل من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية، والاكثار من شرب الماء وليس القهوة والعصائر أو المياه الغازيةـ بالإضافة إلى ضرورة أخذ قسط كاف من الراحة والاهتمام بجودة النوم.

واختتمت الطبيبة نصائحها بقولها أنه من المهم أيضًا التوقف عن القلق والتوتر قدر الإمكان، وعدم أخذ كل شيء على محمل الجد ، وتذكر المظالم والصدمات الماضية.

قد تؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب وعلى أي من أجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي بأشكالها المختلفة.

متى تحدث أمراض القلب؟

وتحدث أمراض القلب عندما تكون هنالك عملية تصلب وتراكم طبقة خليط من الكالسيوم والدهون في داخل الأوعية الدموية التاجية، أو عندما يحدث انقباض في هذه الأوعية الدموية فمن المحتمل حدوث تضيّق في جوفها، الأمر الذي يعيق إيصال الدم إلى عضل القلب.

كما أن أي مسّ بعضلة القلب أو بقدرتها على الانقباض من شأنه أن يُسبب هبوطًا مؤقتًا أو مستديمًا في قدرة القلب على الانقباض، وحين تتضرر قدرة القلب على الانقباض يطرأ تراجع في ضخ الدم إلى أعضاء حيوية في الجسم، حيث أن عملية تضيّق الأوعية الدموية هذه تسبّب الذبحة الصدرية، وإذا ما حصل ضرر مستديم لعضلة القلب فعندئذ يتولد احتشاء عضلة القلب.