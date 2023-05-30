"متحملاني" تدفع حمادة هلال إلى الصدارة

تصدرت أحدث أغنيات الفنان حماده هلال، وتحمل اسم “متحملاني”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “متحملاني” من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، ميكس وماستر محمد جودة، جيتار باسم سعيد.

وتقول كلماتها:" ربنا بيراضي ورضاني

لما بقيتي ليا وعلشاني

أنا متمنتش أكتر منك

بتبيعي الدنيا وشارياني

الحظ اما ضحكلي هداني

وأنتي هدية وتعويض ليا

عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها

أسراري معاكي وعارفاها

أنا آمنك على نفسي الطالع

تكمل سكتي لو بدءاها

الدعوة اللي أنا عشت شايلها

كان فرحة نصيبي مأجلها

من غيرك أعيش كده وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بـ ايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي ".

يذكر ان الفنان حمادة هلال طرح آخيرًا، أغنية بعنوان “روح الروح” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، إخراج كريم مسلم، توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا.. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف

له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح".