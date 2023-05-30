أفضل 4 فيتامينات للطلاب قبل الامتحانات.. تساعد على التركيز وتمنع التوتر

أوصت طبيبة تغذية علاجية الطلاب بضرورة تناول فيتامين أوميجا 3، وفيتامين Q10، لتحفيز الذاكرة قبيل اجتياز الإمتحانات.

فيتامينات مهمة للطلاب قبيل اجتياز الإمتحانات

ووفقًا لما ذكره موقع "كومسومولسكايا برافدا"، أكدت الطبيبة أن إضافة الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات "B" والمغنيسيوم إلى النظام الغذائي، يساعد على تعبئة الدماغ، مما يمنع الشعور بالجنون بسبب القلق في فترة ما قبل الامتحانات.

فيتامينات مهمة للطلاب قبيل اجتياز الإمتحانات

وبدورها، أوضحت طبيبة التغذية أن فيتامين أوميجا 3، يساعد في التغلب على الإثارة المفرطة والتوتر العصبي، في حين ينتج فيتامين Q10 الطاقة للميتوكوندريا، بصفتها محطة كهربائية للخلايا، من شأنها تحسين الوظائف الإدراكية، كما أوصت بتلقي دورة حمامات بملح المغنيسيوم لإزالة التوتر العصبي.

ونصحت طبيبة أعصاب بتحسين وظائف الدماغ عن طريق تناول الأسماك الدهنية وصفار البيض، كما أوصت بتناول أطعمة أخرى غنية بالفوسفوليبيد ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

وفي السياق ذاته، أوضحت عالمة نفس كيف يجب تحفيز الطفل على التعلم نهاية العام الدراسي، لافتة أنه بدلاً من التركيز على الدرجات، يجب تطوير تطلع الطفل إلى المعرفة.

كما أكدت أن التعامل مع مشكلة التركيز أمرًا مرهقًا للغاية، وتعد مخاوف قلة التركيز شائعة بشكل لا يصدق ويختبرها الكثيرون في أوقات مختلفة طوال حياتهم، إلا أن هناك بعض الحالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام.

وتنصح الطبيبة باستشارة المختصين إذا كانت محاولات الشخص من أجل التركيز تؤثر بشكل كبير على حياته اليومية، مثل علاقاته الشخصية أو قدرته على إكمال العمل في المدرسة أو وظيفته.

وعندما يقترن عدم القدرة على التركيز بنقص الحافز أو التعب غير المعتاد أو صعوبة الحصول على نوم مريح، فربما يكون من الجيد إخبار الطبيب.

وقد تكون استشارة الطبيب للاستفسار حول عدم القدرة على التركيز خطوة جيدة لتحسين حياة الشخص اليومية، إذ تقول عالمة نفس إن عدم القدرة على التركيز هو مجرد أثر جانبي، لذا فإن معرفة السبب الأصلي هو أمر ضروري لتحسين التركيز.