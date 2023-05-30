نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. ظهرت الآن

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية للعام الدراسي 2022-2023.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية لهذا العام 80.29 في المائة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وبلغ عدد إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، 26850 طالبًا وطالبة، ونجح 21294 طالبا وطالبة، وحضر للامتحانات 26521 طالبا وطالبة.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية: الطالبة سلمى إسماعيل محمد " المركز الأول" بمجموع درجات 279 درجة، والطالب أحمد عماد أحمد " المركز الأول مكرر" بمجموع درجات 279 درجة، والطالبة يقين صلاح فارس " المركز الأول مكرر" بمجموع درجات 279 درجة.

أوائل الشهادة الإعدادية

وحصد عدد من الطلاب على المركز بمجموع درجات 278.5، وجاء اسمائهم كالتالي:

الطالبة سلمى هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات.

الطالبة ماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

الطالبة منة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي.

الطالبة بسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢.

الطالبة رغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات.

الطالبة مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

الطالب عمرو على محمد على من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

والجدير بالذكر أن محافظ الاسماعيلية والدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، قاما قبل اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ترم ثاني بتكريم جميع الموجهين الذين شاركوا في عملية تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي الدور الأول الفصل الدراسي الثاني.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن عملية التصحيح تمت دقة وعناية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم في محافظة الاسماعيلية.

وانتهت عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2023، بعد أن انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفترة من السبت 13 مايو 2023 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت يوم الخميس 18 مايو 2023، ووصلت نسبة النجاح لهذا العام 80.29٪.