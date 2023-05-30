الزراعة تفرج عن أعلاف بملايين الدولارات واللحوم في طريقها للانخفاض

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنتاج الحيواني وتعظيم دوره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة حرصت على توفير مستلزمات الإنتاج، لا سيما الأعلاف وخاماتها، منوهًا إلى أنّ الدولة كثّفت في الفترة الماضية من الإفراجات عن الأعلاف، وتحديدا منذ شهر أكتوبر الماضي.

إفراجات بشكل أسبوعي

ونوه إلى انعقاد عدة اجتماعات وتشكيل لجنة معنية لمتابعة الإفراجات بشكل أسبوعي، موضحًا أنه منذ شهر أكتوبر الماضي حتى الآن، تم الإفراج عن أكثر من 5.2 مليون طن من خامات الأعلاف، وهو رقم وصفه بأنه كبير ومؤثر على السوق.

وأشار إلى أن نتائج الجهود بالإفراج عن الأعلاف تمثلت في انخفاض أسعار الأعلاف، وهو ما شجّع المربين على عملية التربية، مؤكدًا جدية الدولة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته.

وحرصت وزارة الزراعة على طرح لحوم بلدي في منافذها بسعر 225 جنيها للكيلو، وشهدت تلك اللحوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذي يقفون بالطوابير على المنافذ لشراء اللحم بأرخص سعر، وفق تصريحات أحد مسؤولي وزارة الزراعة.

ويترقب المواطنين الذين ينوون شراء الأضاحي من أجل العيد انخفاض أسعار عجول اللحم بعد تراجعها نحو 10 جنيهات للكيلو في السعر القائم بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم

وجاءت أسعار اللحوم اليوم كالتالي: –

اللحم الكندوز تراوح ما بين 300 إلى 320 جنيها للكيلو.

– كيلو البتلو بالعظم بـ 280 جنيها

– اللحم الملبس الدسم بـ 280 جنيها للكيلو.

– لحم الضأن يتراوح ما بين 320 إلى 350 جنيها للكيلو.

– اللحم الجملي يتراوح ما بين 200 إلى 220 جنيه للكيلو.

– الموزة الكندوز من 300 إلى 330 جنيها للكيلو.

– ريش كندوز دسم بـ 280 جنيها للكيلو.

– المفروم الأحمر بـ 300 جنيها، والمفروح الدسم بـ 260 جنيها للكيلو.

– الكبدة البلدي صافي من 300 إلى 320 جنيها للكيلو.

– كبدة وكلاوي وقلوب بـ 300 جنيه للكيلو.

– كلاوي وقلب بـ 270 جنيها للكيلو.

– الكبدة الضأن تتراوح ما بين 320 إلى 330 جنيها للكيلو.

– كبد وكلاوي ضاني بـ 300 جنيها.

– لحمة الرأس بـ 180 جنيها للكيلو.

– الممبار من 110 إلى 130 جنيهات للكيلو.

– المخ بـ 150 جنيها للكيلو.

– اللسان بـ 200 جنيها للكيلو.

– الكارع الواحد بـ 200 جنيها.

– برجر بلدي بـ 250 جنيها للكيلو.

– سجق بلدي بـ 270 جنيها للكيلو.

– كفتة بلدي متبلة على الشوي بـ 270 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ الدولة

– اللحم البلدي بـ 225 جنيها للكيلو.

– اللحم السوداني الطازج بـ 195 جنيها.

– لحم الضأن المجمد بـ 170 جنيها.

– كبدة طازج بـ 195 جنيها.

– السجق الطازج بـ 190 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة في المحلات

– لحم قطع برازيلي ارتفع لـ 235 جنيها للكيلو.

– لحم مفروم بـ 235 جنيها للكيلو.

– بوفتيك وشاورما بـ 230 جنيهات للكيلو.

– كفتة مستوردة بـ 160 جنيها.

– كبدة مستوردة بـ 120 جنيها.