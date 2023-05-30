إطلاق حملة الأكياس صديقة البيئة بمستشفى الغردقة العام

تتبنى الإدارة العامة لشئون البيئة إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بمحافظة البحر الأحمر عدة مبادرات مجتمعية من أجل تغيير ثقافة المواطنين وتوعيتهم باضرار البلاستيك أحادى الاستخدام على صحتهم وعلى بيئتهم الطبيعية والعمل على توفير بدائل مثل الأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من القماش او الورق

أكياس صديقة للبيئة

وجاءت ثمار هذه المبادرات من أحد أصحاب مصانع المنسوجات وتبرع بعدد كبير من الأكياس صديقة للبيئة للإدارة العامة لشئون البيئة لكى يتم توزيعها على المواطنين بالمجان ضمن حملات التوعية البيئية، وتم توزيع عدد من الاكياس صديقة البيئة بمستشفى الغردقة العام بمشاركة إدارة تنظيم الأسرة، وذلك من أجل حث وتشجيع المواطنين على التحول إلى الأكياس صديقة البيئة المصدر.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه أحادية الإستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى يتضمن المادة رقم 18 والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة رقم 27 والتى تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكيه أحادية الاستخدام وتفعيل قرار محافظ البحر الأحمر بهذا الشأن.