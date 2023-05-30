جرح غائر بالرأس بسبب بألة حديدية .. مناظرة جثة شاب البساتين المقتول

كشفت مناظرة نيابة البساتين الجزئية،اليوم الثلاثاء لجثة شاب عثر عليها في عقار تحت الإنشاء بمنطقة البساتين ، واوضحت المعاينة أن الجثة فى العقد الرابع من العمر وبه جرح غائر بالرأس أثر ضربه بألة حديدية ، وبكامل ملابسه ومسجاه على وجه.

تفاصيل العثور علي جثة شاب بالبساتين

وكانت البداية بتلقي للاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة ، بلاغ قد ورد من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل عقار تحت الإنشاء كائن بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، وتبين من خلال المعاينة والفحص العثور على جثة شاب مقتولا، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

وفاة موظفة من حريق 15 مايو

كما لقيت موظفة مصرعها منذ قليل، من المصابين في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وقد اندلع حريق هائل، امس الاثنين، داخل مبنى خدمي مكون من ٥ طوابق بمدينة 15 مايو.

وقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 23 شخصا خلال الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.