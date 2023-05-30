قنا: قافلة طبية بقرية الشاورية بنجع حمادي

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الشاورية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، وذلك يومي الأربعاء والخميس 31 مايو و1 يونيو، في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجي أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية، والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين .

وذلك حرصاً من مديرية الصحة بقنا، علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.