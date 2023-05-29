محافظ القاهرة يتابع إطفاء حريق مبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز ١٥ مايو
أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز ١٥ مايو .
وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربى بأحد اجهزة التكييف وأسفر عن ٢٣ مصابًا دون وفيات .
وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد . وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .
يذكر أن محافظة القاهرة أقامت معرضًا للحرف اليدوية بالحديقة الدولية فى إطار انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة المدن الابداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية و الفنون الشعبية .
وأكد محافظ القاهرة ان تلك الفعاليات تأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد فرص عمل لأصحاب الحرف توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة و تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .
و قد تضمن المعرض بعض الحرف التراثية من المشغولات اليدوية والجلود و الخوص ، و الحديد المشغول ، و الكروشيه ، و الاكسسوار و الديكوباج ، و الريزن بالإضافة إلى منتجات التجميل المصنوعة يدويًا.