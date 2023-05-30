بدء أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تطويرمبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد على طريق صلاح سلامه، مؤكداً أنه سيتم أعمال الترميم والصيانة الداخلية والخارجية للمبنى، حتى يتم الحفاظ عليه كمبنى أثري، موجهاً المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطويرالمبنى.

وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلي أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.

الجدير بالذكر أن مبنى محطة الملك فؤاد تم تخصيصه لإقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، وقد جاء قرار التخصيص بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.