"قدام مرايتها".. داليا مصطفى تبرز رشاقتها بالكاجوال

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

داليا مصطفي

داليا مصطفي تبرز رشاقتها بالكاجوال قدام مرايتها

لفتت داليا مصطفي الأنظار بإطلالة "كاجوال" أنيقة وجذابة، مرتدية بنطال جينز باللون "الأزرق" ونسقت معه بلوز أبيض، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة نبيتي، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

داليا مصطفي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت داليا مصطفي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي داليا مصطفي

عملت كفتاة إعلانات في بدايتها، ثم بدأت تاخذ الأدوار الصغيرة في الأعمال التلفزيونية وذلك بعام 1996 حتى 2000، حين أسند إليها دور في فيلم شورت وفانلة وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في "المعهد العالي للفنون المسرحية" إلى أن تخرجت منه بعد ذلك، وكانت بداية شهرتها في مسلسل أولاد الأكابر عام 2003 مع الفنان حسين فهمي.

تزوجت من الفنان شريف سلامة، وانجبا سلمى، وسليم، وعمتها هي الممثلة ناهد رشدي.

بدأت مسيرتها الفنية بالعمل كفتاة إعلانات، ثم بدأت ببعض الأدوار الصغيرة في الدراما التلفزيونية وذلك من عام 1996 وحتى عام 2000، حين أسند إليها دور في فيلم شورت وفانلة وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في (المعهد العالي للفنون المسرحية) إلى أن تخرجت فيه بعد ذلك، وكانت بداية شهرتها في مسلسل أولاد الأكابر عام 2003 مع الفنان حسين فهمي، وبعدها أتبعته بالعديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل (أنا وهؤلاء) و (سرايا عابدين)، وفيلم (طباخ الريس) عام 2008.

أحداث أعمال داليا مصطفي، مسلسل "علاقة مشروعة" رمضان 2023

تدور أحداث مسسلسل "علاقة مشروعة" لـ مراد مكرم وياسر جلال في إطار درامي اجتماعي، ويناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصري، ظهرت بعد التغييرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، ويجسد النجم ياسر جلال شخصية رجل أعمال متزوج من مي عمر، وبسبب حادث ما خلال الأحداث يتسرب القلق والتوتر إلى حياته.

أبطال مسلسل "علاقة مشروعة" رمضان 2023

يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" كل من بجانب الفنان ياسر جلال، ومي عمر، الفنان مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.