اجتماع لجنة المكتبات بجامعة الزقازيق لبحث آليات سير العمل المقترحة

عقد جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، الاجتماع الدورى للجنة المكتبات بجامعة الزقازيق، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد بالجامعة، وفايزة محمد فرحات مدير عام المكتبات، ومحمد السيد مدير إدارة المكتبة المركزية وسكرتير اللجنة.

ناقش الاجتماع خلال جلسته، مناقشة: الموضوعات المتعلقة بالمكتبة المركزية، ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة، من اعتماد نتيجة أعمال الجرد السنوي للمكتبة المركزية، ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة، بالإضافة إلى آليات سير العمل المقترحة فى المكتبات وسبل تطويرها وتحديثها، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها.

ووافقت اللجنة على قبول مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة القيمة المهداة من أكثر من جهة، وهى جاءت كالآتى: ٢٦١ من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، و١١٠ كتب من المكتب العربى للمعارف ، و٢٢ كتابا من عدة جهات مختلفة، وقامت لجنة الفحص والتسعير بفحص هذه الكتب وتبين عدم مخالفتها للوائح.

وخلال الجلسة؛ ثمن الدرندلي الجهود المبذولة من قبل إدارة المكتبات فى تطوير وتحديث المحتوى الورقى والإلكترونى، وتوفير الأجواء المثالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب

وأشار إلى أن أهمية توفير المصادر الحديثة والشاملة من المصادر والمراجع بمختلف أنواعها الورقية، والإلكترونية، التى تلبى احتياجات المستفيدين من المكتبات.

كما أوصى رئيس الجامعة، العمداء بالحرص على أن تضم المكتبات مختلف الكتب الثقافية والفكرية التي تفيد الطلاب في أغراض البحث العلمي، والتي تسهم في توسيع دائرة الاطلاع أمام كل الطلاب من أبناء الجامعة، لمساعدتهم في الانفتاح على الآراء المختلفة، ولنشر ثقافة القراءة بالمجتمع الجامعي.

كما وجه الدرندلي خالص الشكر لأكاديمية ناصر العسكرية العليا والمكتب العربى للمعارف على الكتب المهداة لجامعة الزقازيق، معربًا عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والكثير من المؤسسات المختلفة بالدولة.

ونوه إلى تعزيز سبل التعاون، فى ضوء تحقيق الاستفادة للطلاب والمنظومة التعليمية، وخدمة المجتمع الشرقاوى.