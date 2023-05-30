نشرة أخبار الوفد.. السيسي يلتقي المتقدمين لوظائف التعليم والذهب ينخفض 5 جنيهات

رصدت نشرة الوفد، اليوم الثلاثاء، أبرزَ وأهمَ الأحداثِ والأخبارِ التي تهم المواطنَ المصريَ في مختلفِ المجالاتِ.

ونبدأ بالأخبار المحلية..

شهدَ الرئيسُ عبدالفتاح السيسي، اليومَ، جانبًا منْ الاختباراتِ التي عقدتْ للمتقدمينَ للالتحاقِ بوظائفَ بوزارةِ التربيةِ والتعليمِ لإعدادِ وانتقاءِ أفضلِ الكوادرِ المؤهلةِ.

أكدَ شيخُ الأزهرِ الشريفِ الدكتور أحمد الطيب، رفض الأزهرِ لكلِّ المطامعِ الصهيونيةِ التي تستهدفُ تغييرَ الواقعِ الزمانيِ والمكانيِ للحرمِ القدسيِ والمسجدِ الأقصى المبارك.

وإلى الأخبار العالمية...

أعربَ الرئيسُ الأمريكيُ جو بايدن عنْ تفاؤلهِ بشأنِ تمريرِ الكونجرس مشروعَ قانونِ هذا الأسبوعِ لرفعِ سقفِ ديونِ الحكومةِ الأمريكيةِ لتجنبِ التخلفِ عنْ سدادِ ديونهِا.

حذرَ مصرفُ "جولدمان ساكس" الأمريكيِ منْ أنَّ بريطانيا لنْ تتمكنَ منْ السيطرةِ على التضخمِ قبلَ نهايةِ عامِ 2025 بسببِ ارتفاعِ أسعارِ الموادِ الغذائيةِ والارتفاعِ "المقلقِ" في الأجورِ.

وفي نشرتنا الاقتصادية...

شهدتْ أسعارُ الذهبِ في مصرَ اليوم انخفاضًا بحوالي خمسة جنيهاتٍ وسجلَ جرامُ الذهبِ عيارَ 21 وهوَ الأكثرُ مبيعًا في مصرَ ألفين وثلاثمائة وخمسة وعشرين جنيهًا مقابلَ ألفين وثلاثمائة وثلاثين جنيهًا في مستهلِ تداولاتِ اليوم الثلاثاء.

أعلنتْ هيئةَ المجتمعاتِ العمرانيةِ الجديدةِ، منحَ العملاءِ المخصصِ لهمْ وحداتٌ سكنيةٌ بمشروعاتِ (سكن مصرَ - دار مصرَ - جنة - الإسكان المتميز) مهلةَ شهرٍ لاستكمالِ سدادِ مقدماتِ الحجزِ.

ومن أخبارنا الفنية...

يُحيي الفنانُ الإماراتيُ حسين الجسميِ والعراقيِ كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في دبي، الأولَ منْ يوليو المقبلِ، ويقدمُ الثنائيُ باقةً مميزةً منْ أشهرِ أغنياتهما المحببةِ لدى الجمهورِ.

تحلُّ اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثةُ لرحيلِ النجمِ حسن حسني، حيثُ رحلَ عنْ عالمنا في 30 مايو 2020 بعد مسيرةٍ طويلةٍ منْ الأعمالِ الفنيةِ الخالدةِ والمميزةِ.