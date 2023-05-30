7 مزايا للمشاركة في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

فتح البنك المركزي السعودي باب التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الثالثة، لتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار.

وأوضح البنك المركزي السعودي، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع كلية "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، بجانب نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية.

وأعلن البنك عبر موقعه الإلكتروني أهداف برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية والتي جاءت كالتالي:

اكتساب المشاركين المهارات الفنية المتقدمة من خلال برنامج تدريبي مكثف مع أفضل الجامعات العالمية الرائدة في المجالات المالية.

اكتساب المشاركين الخبرات العملية في أسواق المال العالمية من خلال العمل مع أفضل المؤسسات المالية في إدارة الأصول الاستثمارية.

الاستثمار في أصول متنوعة في أسواق المال العالمية، مثل: أدوات أسواق النقد والسندات والأسهم العالمية.

العمل على إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وفق أحدث المعايير والضوابط الدولية لإدارة الاستثمارات مع كوادر وطنية ذات خبرات طويلة.

تحليل ودراسة الأسواق المالية العالمية بشكل مستمر، لإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة عالية خلال مختلف دورات الأسواق المالية.

قياس الأداء وتحليل المخاطر الاستثمارية.

مميزات المشاركة في برنامج توظيف وتطوير الكفاءات الاستثمارية

وأشار البنك المركزي السعودي أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يمنح المشارك العديد من المميزات له ولأسرته منها:

دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

برنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.

برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.

العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.

برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

تأمين طبي للأسرة والوالدين.

التطوير المهني المستمر.

آخر موعد للتقديم ببرنامج توظيف وتطوير الكفاءات الاستثمارية

وأعلن البنك المركزي السعودي، أن البرنامج يتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن التقديم مستمر حتى يوم 30 يونيو 2023.