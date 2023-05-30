الأعلى للثقافة يختار الفائزين بـ"جوائز الدولة للتفوق"

منح المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي،‏ جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ69، والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين.



‏مجال الفنون

حيث حصل على جائزة التفوق فى مجال الفنون، كلٌ من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، والفنان فتحي عفيفي محمد حسنين

وحصل عليها فى مجال الآداب، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبدالسميع.

مجال العلوم الاجتماعية

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، كلٌ من الدكتورة هناء الشوربجي، والدكتور حسن سلامة، والدكتور أحمد رجب.