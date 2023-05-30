إستمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم بالشرقية

للتأكد من صلاحية المعروض..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة محمود احمد عبدالرحمن مدير الادارة وبمشاركة مفتشي الإدارة، للمرور على المطاعم ومحلات الجزارة بدائرة قسم اول العاشر من رمضان وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

تحرير المحضر رقم (٤٥٥٦ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم وتم التحفظ على عدد ٢٥ دجاجه كاملة مذبوحة خارج المجازر الحكوميه المرخصة.

تحرير المحضر رقم ( ٤٥٥٧) لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على ١٩ كيلو لحم ضأن بالعظم مجهولة المصدر وتبدو عليها علامات التلف حسب تقرير الطب البيطري .

تحرير المحضر رقم (٤٥٥٨ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية.

تحرير المحضر رقم ( ٤٥٥٩ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وتم عرض المحاضر المحررة على النيابة العامة المختصة لإتخاذ شئونها حيال المخالفين.

وقد قامت الحملة بالمرور والتواجد بلجان توريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ “صوامع وبنكر العاشر من رمضان” التابعة لشركه مطاحن شمال القاهرة للإشراف ومتابعة توريد القمح المحلي وتذليل اي عقبات تواجه الموردين.