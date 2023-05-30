طلب إحاطة للحكومة لاحكام الرقابة على استخدام المبيدات في الزراعة

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضوابط وآليات استخدام المبيدات في الزراعة، وتأثيره في جودة المحاصيل الزراعية، لاسيما في ظل رفض عدد من الدول الصادرات الزراعية المصرية.



وقال " شمس الدين " إن الفترة الماضية شهدت اعتراض عدد من الدول الأوروبية على بعض الصادرات الزراعية المصرية، بسبب وجود متبقيات مبيدات وهو الأمر الذي يؤثر سلبيا على حجم الصادرات الزراعية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية لدعم الاقتصاد الوطني مطالباً من الحكومة احكام الرقابة على استخدام المبيدات فى الزراعة والالتزام بالمعايير الدولية



وتساءل النائب السيد شمس الدين عن الأسباب التى تؤدى الى وجود مخالفات فى استخدام المبيدات داخل الزراعة مما يؤدى الى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطنى بسبب رفض عدد من الدول للمنتجات من المحاصيل الزراعية بسبب المبيدات مطالباً بمراجعة ما يتم من إجراءات بشأن الزراعات المخصصة للتصدير والتى لابد أن تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، فضلا عن وضع ضوابط علمية بشأن استخدام المبيدات حرصا على الصحة العامة مع توعية المزارعين بشأن استخدام المبيدات بشكل آمن



وطالب النائب السيد شمس الدين بالبحث عن البدائل الآمنة للمبيدات فضلا عن تفعيل دور وزارة الزراعة في مواجهة الآفات مثل ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ وغيرها من الآفات التي تؤثر سلبا على الزراعة والإنتاج وبالتالى تؤثر سلبياً على الصادرات الزراعية مؤكداً على ضرورة استمرار وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي فى دورها الايجابى فى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم