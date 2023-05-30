محمد عبده في حفل صيفي بالإمارات

يحيي فنان العرب محمد عبده، حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارت، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، ويضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

موعد حفل محمد عبده في الإمارات

ومن المقرر أن يقام حفل محمد عبده في الثاني من يوليو المقبل، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي، وسيتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفل محمد عبده في الإمارات

كان قد أحيا محمد عبده أخيرًا حفل غنائي في الأدرن بعد غياب استمر 14 عامًا، ورفع شعار كامل العدد، وقدم وصلة غنائية المفضلة لدى جمهوره.

أحدث أغاني محمد عبده الملامح

كانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي تخطت حاجز الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلماتها"الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي ..من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك".

بجانب أغنية كثير اشتقت، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها"

كثير اشتقت كثير احتجت لوجودك كثير احتجت عدد ما تهت في بُعدك كثر ما خفت من بَعدك .. تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت .. كثير اشتقت ياآخر مابقى فيني من سنيني سألتك عن امل يقدر يجدد حلمي بعيني هواي اللي اعيشه انت و كل الدنيا عندي انت و انا ما بين انت و انت اموت بشوق و احيابك ونعم تخنقي أنفاسي اذا فكرت ف غيابك ولأني كثير لك مشتاق .. حضنته وردك الذابل على بابك وكثير اشتقت كنت خايف من مرار الاحتياج وشوق جارف والله اني كنت خايف وكنت عارف اني مشتاق ال بعيد ومايجي والمرار الصعب لما تكون عارف انا الواقف على باب الاماني حاضن طيوفك و انا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك

