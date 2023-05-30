الاعتماد والرقابة الصحية تشارك في الملتقى الأفريقي الطبي الثاني

برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت شعار "وضع أفريقيا كمحور قاري للابتكار الصحي والتجارة"، تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في الملتقى الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2023، المقرر انعقاده خلال الفترة من 6-9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا، بمشاركة الجهات المعنية بالرعاية الصحية من المؤسسات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار بالقطاع الصحي بإفريقيا.

ويشارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن فعاليات الملتقى، بالجلسة العلمية الأولى المقرر إقامتها يوم الخميس 8 يونيو بعنوان: "جودة الرعاية الصحية وأثرها على الإنفاق الصحي، والتي يديرها د. جاسر جاد الكريم، مسؤول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية، حيث يعرض الدكتور أحمد طه التجربة المصرية في تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية كمكون رئيسي لنظام التأمين الصحي الشامل وأثر ذلك على مخرجات الخدمة الصحية ومعدل الإنفاق الصحي.

يشارك في الجلسة قيادات هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل والمجلس الصحي المصري وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد وغرفة مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث من الملتقى في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمنطقة عرض 2، قاعة حتشبسوت.

وتتناول الجلسة النقاشية الثانية: تعزيز التعاون بين مصر وأفريقيا في مجال جودة خدمات الرعاية الصحية، بحضور ممثلين عن منظمات دولية تهتم بمجال التدريب وجودة الرعاية الصحية، وذلك يوم الجمعة 9 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بقاعة حتشبسوت.

وتشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كشريك رئيسي، بالمعرض المقام بالملتقى إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى، وقد حرصت الهيئة على توجيه الدعوة إلى جميع المهتمين بمجال الرعاية الصحية وجودة مخرجاتها من الجمهور العام والمتخصصين ومقدمي الخدمات الصحية لزيارة جناحها طوال أيام المعرض للتعرف على أحدث نظم جودة واعتماد المنشآت الصحية ومختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة والخطوات اللازم اتباعها لاعتماد هذه المنشآت باختلاف فئاتها: (مستشفيات، مراكز رعاية أولية، معامل تحاليل طبية، مراكز أشعة، مراكز علاج طبيعي، مستشفيات الصحة النفسية، العيادات الخاصة، والصيدليات الخ) وفقًا لأدلة معايير GAHAR المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية للاعتماد الصحي (الاسكوا)، وذلك بصالة 1 (القطاع الحكومي) جناح A3B.

يعد الملتقي فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية، وتحرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في أفريقيا.