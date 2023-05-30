انتهاء الجلسة الأولى لاجتماع الأعلى للثقافة للتصويت وإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة

انتهت قبل قليل الجلسة الأولى من الاجتماع الـ 69 للمجلس الأعلى للثقافة للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، الذي يعقد فى المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

اجتماع المجلس الأعلى للثقافة

وبدأت جلسة الاستراحة من أجل استكمال أعمال الجلسة الثانية بعد قليل، لاستكمال جدول أعمال المجلس، الذي يجتمع بتشكيله الجديد.

اجتماع المجلس الأعلى للثقافة



كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قالت فى الجلسة الأولى إن مصر تكرم مبدعيها وفنانيها اليوم من خلال المجلس الأعلى للثقافة، وتؤكد قيمة منجزهم الإبداعي والفني، ويأتى ذلك تأكيداً لدور الدولة المصرية ووزارة الثقافة فى رعاية المبدعين وتكريم الفنانين المبدعين في الآداب والفنون.

اجتماع المجلس الأعلى للثقافة



وبدأت ظهر اليوم فعاليات اجتماع الـ 69 للمجلس الأعلى للثقافة للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، بالسلام الوطني وأعلن الأمين العام للمجلس اكتمال النصاب وانعقاد المجلس.

جاء ذلك فى حضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس، والاستاذ أحمد عبدالمعطي حجازي ونقيب الفنانين أشرف زكى ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل وأعضاء المجلس ممن يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

كما حضر الدكتور مصطفى الفقي الرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الحالي والدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد بهى الدين والمخرج خالد جلال.

ترشح لجائزة النيل فرع الآداب المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى عبد السلام عيد. وفي فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.

وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء عزاوى ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغذامى

وجاءت ترشيحات جائزة الدولة التقديرية في الآداب لكل من الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

ولجائزة الدولة التقديرية في الفنون ترشح الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة،و الموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وللجائزة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبد الله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

وترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب الروائى حسن عبد الموجود، والناقد فتحى عبد السميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

ولجائزة الدولة للتفوق في الفنون ترشح المخرج أحمد إسماعيل، الدكتورة رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

أما جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية فترشح لها الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين

وتترأس الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك فى تمام الثانية عشرة ظهراً ، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة ، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس وأعضاء المجلس ممن يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة

حيث ترشح لجائزة النيل فرع الآداب المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى عبد السلام عيد. وفي فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.

وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء عزاوى ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغذامى

وجاءت ترشيحات جائزة الدولة التقديرية في الآداب لكل من الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

ولجائزة الدولة التقديرية في الفنون ترشح الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة،و الموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وللجائزة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبد الله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

وترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب الروائى حسن عبد الموجود، والناقد فتحى عبد السميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

ولجائزة الدولة للتفوق في الفنون ترشح المخرج أحمد إسماعيل، الدكتورة رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

أما جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية فترشح لها الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين