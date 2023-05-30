استغاثة المواطنين من غلاء الأسعار وجهود حكومية لحل الموقف

قبل عيد الأضحى

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضبط أسعار السلع فى ظل الغلاء الذي طالها، مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك للتخفيف على المواطنين واستجابة لحملات الاستغاثة التي أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُجدر الإشارة إلى أن المواطنين اطلقوا الكثير من الاستغاثات لوزارة الزراعة والرئيس السيسي عقب الانفلات التي شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة وتضاعف أسعار السلع بمنافذ البيع جزاء أزمات عالمية تتعلق بأسعار الحبوب وأسعار أعلاف الحيوانات.

معرض خير مزارعنا لأهالينا

من جهتها، تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة السيد القصير والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بافتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء.

ولفتت الزراعة، إلى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذًا ثابتًا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذًا متحركًا، مؤكدًا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.

وفيما يلي نستعرض أسعار المنتجات فوصل سعر كيلو اللحم البلدي بـ225 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض بـ85 جنيهًا، وسعر كيلو الأرز المعبأ بـ25 جنيهًا و يتراوح كيلو المكرونة من 18 لـ22 جنيهًا وسعر كيلو البطاطس بـ3 جنيهات، كما يبدأ كيلو العسل الأسود من 30 جنيهًا.

الزراعة تبث بشرى للمواطنين

من جهة أخرى، بثت وزارة الزراعة بشرى للمواطنين عن الدواجن واللحوم، فأعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الإنتاج الحيواني، وظهر ذلك بشكل كبير من خلال الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني الأعلاف وخامات الأعلاف.

ولفت القرش، إلى أنه منذ شهر أكتوبر الماضي تم الإفراج عن أكثر من 5.2 مليون طن من خامات الأعلاف؛ حيث ساهم في خفض أسعار الأعلاف وشجع المربين على العودة لعملية التربية، مؤكدًا أن الدولة جادة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته.

بيع اللحوم بالقطعة

وعن جهود الشارع المصري للتعامل مع الأزمة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، مبادرات جديدة لبيع اللحوم والفراخ بالقطعة، في ظل غلاء الأسعار، فأطلق محمد قدري، مبادرة لبيع اللحوم بالقطعة، قائلًا، “إن كيلو اللحم في سوهاج وصل سعره إلى 300 جنيه، وهذا هو ما دفعه لإطلاق مبادرة بيع اللحمة بالقطعة”.

وأوضح قدري، أن ثمن قطعة اللحم 20 جنيهًا فقط، وزنها 60 جرامًا، أما القطعة 100 جرام فثمنها 27 جنيهًا.