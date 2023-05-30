«صن رايز» تتوسع فى مشروعاتها خارج مصر

«كوانزا» منتجع سياحى جديد فى زنجبار

انطلقت مجموعة «صن رايز» أخيرًا إلى زنجبار مع منتجعها الجديد «كوانزا» الواقع بالقرب من قرية الصيد الصغيرة «كيزيمكازى» فى الجزء الجنوبى الغربى من الجزيرة. «كوانزا» هو أول توسع لـ«صن رايز» خارج مصر وصُمم الفندق لتوفير تجربة شاملة تجمع بين تصميم مصنوع بدهاء فى خضم المحيط الهندى.

ينتمى تصميم «كوانزا» إلى الطبيعة الخلابة المتواجد بينها، حيث الألوان الترابية والحدائق الواسعة ويرجع ذلك إلى الحدائق الاستوائية المليئة بالفواكه الفريدة والتوابل العضوية التى لا توجد فى أى مكان آخر. بالجانب إلى ذلك، الفندق مبنى على أساس صديق للبيئة مما يجعله المكان الأنسب لقضاء إجازة تفصلك تمامًا عن الواقع.

يستضيف كوانزا 151 غرفة وجناحًا مصممة خصيصاً للاسترخاء الكامل والنوم فى سلام وهدوء بين الطبيعة. كل وحدة تتمتع بوسائل راحة فخمة وجميع الخدمات التى من الممكن أن تحتاجها مثل غرف مختلفة الإطلالات وأجنحة بها حمام سباحة أو چاكوزى خاص والڤيلا الملكى الواقعة مباشرة على المحيط.

انطلق فى تجربة استثنائية للمأكولات فى أى من مطاعمنا الثلاثة المختارة التى تقدم أشهى الأطباق باستخدام مكونات عالية الجودة بلمسة من طهاتنا المختصين. «چوا» هو المطعم الرئيسى ويقدم أفضل النكهات العالمية فى بوفيه مفتوح مما ستجد به ما يروق لك. أما عن «چابانيز هب»، يأخذك إلى اليابان لتجربة لن تجدها فى مكان آخر. وأخيرًا وليس آخرًا، مطعم «ذا كيڤ» بتصميمه المشابه للكهف والوجبات الأفريقية الأصيلة، مما يأخذك فى رحلة عبر التجربة الأفريقية بأكملها.

بينما تسير فى «كوانزا» وتتأمل المناظر الطبيعية من حولك، استرح بجانب أى من حمامات السباحة واستمتع بأشعة الشمس مع سماعك لأصوات المحيط ونسيم الهواء الساحر. لا تفوت قرصة الاسترخاء على الشاطئ الذى يعد أحد أطول شواطئ المنطقة (350 م2)، واستمتع بالسباحة بين عجائب الحياة البحرية الخلابة.