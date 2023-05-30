تسيلم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بكفرالشيخ

إجمالي عقود التقنين بلغ 899 عقداً

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة مسئول لجنة التقنين بالديوان العام محمود رفعت.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بواقع 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز دسوق، وعقد بمركز قلين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف نورالدين، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 899 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بجهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.