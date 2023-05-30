كيفية التظلم على نتائج صفوف النقل بالجيزة.. يكثف أولياء الأمور عن التفاصيل الكالمة، لتقديم تظلم من نتيجة صفوف النقل الترم الثاني 2023، يأتي ذلك عقب قرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بتعليم الجيزة للعام الدراسي 2022/ 2023.

النتيجة الرسمية بالمدارس

وبناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الجيزة، يمكن لأولاء الأمور تقديم التظلمات، لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

رسوم التظلمات

وبلغت رسوم التظلمات على نتائج امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة، 20 جنيها للمادة، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وقد شملت خطوات تقديم التظلم التالي:

- طلب التظلم من نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل يقدم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- يحدد ولى الأمر المادة أو المواد المردا تقديم بها تظلم من نتيجتها.

- يجب سداد الرسوم المقررة بقدر 20 جنيه للمادة.

- في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات، من حق الطالب استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023، خلال الأسبوع الماضي عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة الجيزة.

شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023

- أن يكون الطالب مصري الجنسية

- عقد الاختبار الإلكتروني للقبول بمدرسة الضبعة النووية 2023.

- يعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة.

- يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر على 18 سنة.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام وأزهري دور أول 2023.

- ألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2023

- صور شخصية للطالب.

- إثبات حسن سلوك وسمعة الطالب.

- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة الإعدادية 2023 مع إحضار صور منها.

- شهادة ميلاد الطالب مع إحضار صورة منها.