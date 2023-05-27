رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، يوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري، بآداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، وكانت الامتحانات بدأت يوم السبت 20 مايو الجاري، لمدة أسبوع.

ومنذ الانتهاء من امتحانات نهاية العام، لم يتبق أمام الطلاب وأسرهم، سوى انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية للاستعداد إلى المرحلة الثانوية، واختيار نوعية التعليم الذي سيكملون فيه مسيرتهم.

ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث "جوجل"، عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بكلمات بحث مختلفة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر، أن تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الإسكندرية، عبر الموقع الرسمي للمحافظة، من هنـــا.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية في محافظة القاهرة.

زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنـــا.

اختيار "سنوات النقل" في المرحلة التعليمية.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اختيار امتحانات العام الدراسي 2023.