ندوة إرشادية لمهندسي ورؤساء أقسام البساتين عن الطفرات الحديثة في تربية النباتات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية، وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وقال المحافظ، إن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة، والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، بتنظيم ندوة ارشادية لمهندسي ومديري اقسام البساتين بالمديرية والإدارات الزراعية عن ( الطفرات الحديثة في تربية النباتات وأهميتها في تحسين الانتاج ) في حضور الدكتور ياسر عبد السلام عبد المجيد بمعهد بحوث البساتين، والمهندس أسامة الصغير مدير عام البساتين بمديرية الزراعة

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالطرق الحديثة في تربية النباتات، وأهمية استحداث الطفرات الوراثية سواء الفيزيائية، أو الكيميائية حيث تحتل الطفرات ركنا رئيسا فى عملية تربية النبات تؤدى إلى تحسين صفاتها وتم فتح باب المناقشة، والرد على استفسارات الحضور.