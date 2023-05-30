"بعد الشر" خلطة السبكي مع علي ربيع الناجحة في العيد

نجح فيلم "بعد الشر" بطولة النجم علي ربيع والفنانة ميرنا نور الدين أن يحقق إيرادات بلغت 14 مليون جنيه بشباك التذاكر في دور العرض السينمائية.

من جانبه أشاد الفنان السيد أحمد بالعمل مؤكدًا أن الفيلم يحمل فكرة كوميدية خفيفة، وحقق ردود فعل جيدة منذ عرضه فى الدول العربية.

خلطة السبكي

وأضاف أن الجمهور يبحث فى موسم عيد الفطر دائمًا عن أعمال كوميدية متنوعة وهى الخلطة التى يجيدها المنتج أحمد السبكى وحققت أغنيته الدعائية "كنكة قهوة" نجاحًا كبيرًا، حيث جمعت نجوم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة ومحمود الليثى وحمدى بتشان وحسن الخلعى لأول مرة.

الجمهور يبحث عن البسمة

وتابع أن الجمهور دائمًا يبحث عن البسمة، وهذا ما وجده محبي الكوميديا فى الفيلم، مشيرًا أن عرض الفيلم فى قاعات عرض مختلفة بالوطن العربى ساعد على انتشاره، وحقق ردود فعل من الوطن العربى كبيرة.

وأشار أن الاعتماد فى الفيلم على كوميديا الموقف داخل الأحداث تجذب وتستقطب كل الجماهير من جميع الفئات المجتمعية والأعمار.

كوميديا الفيلم نابعة من الشارع

واختتم أن الكوميديا في الفيلم نابعة من الشارع يتفهمها الجميع، بأسلوب الشباب العصرى، ودائمًا يبحث الشباب عن الضحك فى الحياة اليومية.

السيد أحمد

قصة بعد الشر

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد علي ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.

بعد الشر

والفيلم حقق ردود فعل جيدة منذ عرضه فى الدول العربية، حيث يبحث جمهور العيد دائمًا عن أعمال كوميدية متنوعة وهى الخلطة التى يجيدها المنتج أحمد السبكى وحققت أغنيته الدعائية «كنكة قهوة» نجاحًا كبيرًا، حيث تجمع نجوم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة ومحمود الليثى وحمدى بتشان وحسن الخلعى لأول مرة.

زومبى

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

بعد الشر

وكان أبدي النجم أوس أوس سعادته عن سعادته بنجاح فيلم بعد الشر فى السينمات وتصدره رقم واحد في الخليج وأعلى إيرادات فيلم كوميدي في مصر حتى الآن.

ونشر أوس أوس صورة عبر حسابه على إنستجرام وكتب قائلًا: "كل من دخل فيلم بعد الشر يبعت رأيه على هاشتاج الفيلم بفيسبوك وتويتر وانستجرام".

الفنان على ربيع، أكد سعادته بردود الفعل التى حققها الفيلم حتى الآن وقال، الحمد لله الجمهور دائمًا يبحث عن البسمة، وهذا ما وجده فى الفيلم، وأضاف أن عرض الفيلم فى قاعات عرض مختلفة بالوطن العربى ساعد على انتشاره، واستقبلت ردود فعل من الوطن العربى أسعدتنى كثيرًا.

وعن الشخصية التى يقدمها فى الفيلم قال، أقدم شخصية طيار يقع فى العديد من المشكلات بسبب إخلاقياته غير المنضبطة، وهو ما يظهر خلال الأحداث.

وعن استعداده للشخصية قال، أقرأ المشهد قبل التصوير وأنفذه بتلقائية بروح الكاركترات، وهناك انفعالات وكوميديا تخلق من داخل الموقف، ونتيجة تأثر الممثل بالأجواء والمكان والموقف تتاح له مساحة تفاعلية، لأن الفنان ليس مجرد حافظ وملقن للسيناريو فقط، ولكنه يضيف للشخصية التى يجسدها، وهو ما تعلمته بمركز الإبداع.

وأضاف، هناك كوميديا تفاعليه مع فريق العمل بالكامل، وهذا مهم وينتج عنه أداء مختلف نتيجة الكيميا مع فريق العمل، لأن هدفنا جميعًا أن نسعد الجمهور ونقدم أفضل ما لدينا.

بعد الشر

وعن اعتمادهم على كوميديا الموقف داخل الأحداث قال، دائمًا حريص على جذب واستقطاب كل الجماهير من جميع الفئات المجتمعية والأعمار، الكوميديا فيه نابعة من الشارع يتفهمها الجميع، بأسلوب الشباب العصرى، دائمًا أبحث عن الضحك من الحياة اليومية لكل من حولى، ولن تجدى لفظًا خارجًا فى كل تجاربى.

وعن اعتماده دائمًا على تقديم الكوميديا فقط قال، الضحك هو أصعب الأنماط الدرامية، والكوميديان مختلف فى صفاته عن أى ممثل من وجهة نظرى، وتشغيل ماكينة الضحك للمتفرج أمر مرهق، عكس الحزن والدراما لأن تعبيرات وجه الإنسان فى الطبيعى تميل إلى الحزن، ليس سهلًا على الإطلاق إضحاكه، ورسم الابتسامة على وجهه، الضحك يتجاوز به الإنسان أى ظروف، أى بنى آدم لا يستطيع العيش بدونه، لذلك أنا أفضل دائمًا أن أقدم الأعمال الكوميدية.

أبطال بعد الشر

ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.