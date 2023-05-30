طرح ديو مسار إجباري ودياب "حبة طبطبة"..غدًا

في ديو غنائي فريد من نوعه، يجتمع الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري والفنان دياب في أغنية جديدة “حبة طبطبة”، المقرر طرحه غدًا الأربعاء عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

الأغنية من كلمات محمد البحيري، ألحان وتوزيع، توسى، وتعاون مسار إجباري مع الشاعر محمد البحيري مسبقًا من خلال أغنية “نص الحاجات”.

ظهر دياب في الفيديو الدعائي للأغنية وهو يدندن بعض كلمات الأغنية، قائلاً:"شكرا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قولت إزاي مقومش.. بشكر لساني شكر واجب.. دا اللي مش عاجب وعاجب.. دا اللي طول الوقت ساكت.. قاللي وقت اللوم ملومش".

فريق مسار إجباري

أغنية مسار إجباري بقيت غريب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري من خلال “بقيت غريب”، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها" انا بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب".