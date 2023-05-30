تكريم فرق إدارة الجودة بالمعاهد الأزهرية بمطروح

تكريم فرق إدارة الجودة بالمعاهد الازهرية بمطروح

كرم اليوم الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح، كل من هالة سعيد رضوان، مدير فرق الجودة بإدارة مطروح التعليمية، وعمداء المعاهد الحاصلة على الجودة، والإدارات المعاونة لها بالمنطقة الأزهرية لتميزهم في أداء عملهم وتعاونهم المثمر وجهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وجودة التعليم الأزهري بمطروح.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لأزهر مطروح أن هذا التكريم يعد بداية للمزيد من المهام والأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق فرق الجودة بالمعاهد الأزهرية بمطروح، مشددًا على استمرارية النهج المتميز والتعاون المثمر لمواصلة تحقيق الإنجازات، وبذل المزيد من الجهد وإشراك جميع المختصين في أعمال الجودة بالمعاهد الأزهرية ونشر الثقافة على مختلف المستويات.



ووجه مدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح النصح للمكرمين بضرورة الوقوف على المشكلات والعقبات التي قد تواجه سير العمل، وإيجاد الحلول المناسبة أولًا بأول، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدقيق عليها، بهدف تطوير العمل والوصول به إلى أعلى المستويات.



فى نفس الوقت، تقدمت مدير إدارة الجودة بالمنطقة الأزهرية بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى فرق الجودة بمعاهد مطروح، ومعلمات الخدمة العامة على جهودهم التى أسهمت بشكل فعال في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للطلاب مؤكدة دعمها لروح الإبداع والابتكار للمحافظة على هذا الإنجاز، ومواصلة التميز في الأداء، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.



اختتم التكريم بتسليم شهادات التقدير للمكرمين والتقاط الصور التذكارية معهم.



حضر التكريم المهندسة شيماء حسين، مدير الإدارة الهندسية، الشيخ "سمير خلاف"، مدير إدارة التعليم الإعدادي، والشيخ "محمد زيد"، مدير إدارة التعليم الابتدائى، و"أحمد عبدالبارى"، مدير إدارة الوسائل التعليمية، و"سيد عثمان"، مدير إدارة التعليم النموذجي، والشيخ "عبدالرحمن السايس"، مدير إدارة مطروح التعليمية، وعدد من مسئولي الإدارات المعاونة وفرق الجودة بالمعاهد الأزهرية.

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