التنمية تتابع جهود المحافظات لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الغربية وأسيوط وبني سويف في المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولًا بأول لتسريع وتيرة العمل بها، لدخولها في الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.

الغربية تنتهي من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بزفتى بنسبة 90%:

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة شملت تفقد المشروعات بقرى نهطاي، وسندبسط وتفهنا، موضحًا أن مشروعات حياة كريمة في زفتى قاربت على النهو بنسبة 90 %، إذ تم نهو قطاعات (التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد)، كما قاربت باقي المشروعات على النهو بنسبة تتراوح ما بين الـ 80% و95%.

جولة محافظ الغربية

تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي العقال البحري بأسيوط:

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي العقال البحري ومنشأة البداري بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تعدت 97% للشبكات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى "العقال البحري والعقال القبلي ومنشأة البداري" والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز البداري، كما تفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحي قرية نجع جزيرة قاو بمركز البدارى والتي تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بتنفيذها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها خلال الأيام المقبلة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة بني سويف، تفقد الدكتور عاصم سلامة،نائب محافظ بني سويف، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى وتوابع الوحدة المحلية لقرية الحمام في المرافق الخدمية والحيوية المختلفة في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتضامن والشباب والرياضة والكهرباء والزراعة ومشروعات التنمية المحلية المتعلقة بالمواقف العمومية للسيارات والأسواق ونقاط الإطفاء وغيرها من المرافق.