انهيار تاريخي لليرة التركية مقابل الدولار اليوم

شهدت أسعار الليرة التركية، تراجعًا بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو، وهبطت الليرة لمستوى قياسي جديد عند 20.3 مقابل الدولار لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي خالد عبد النبي، أن أسباب انهيار الليرة التركية، جاء نتيجة لخفض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في فبراير الماضي، وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير في مايو 2023، عند 8.5%، لأهمية توفير الظروف المالية الداعمة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن خفض الفائدة في فبراير، تنفيذا لخطة الرئيس التركي التي تسعى لدفع الصادرات وتخفيض تكلفة الإقراض من اجل تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أدى هذا التخفيض في أسعار الفائدة إلى نتيجة سلبية وهي تقليل جاذبية الليرة التركية للمستثمرين والمودعين.

وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا بشكل طفيف، مقابل سلة من العملات الرئيسية لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأميركي من شهية المخاطرة، وذلك على الرغم من أن إقرار الاتفاق في الكونغرس قد يواجه صعوبات.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.02 بالمئة إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5 بالمئة.

وقال عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ أمس الاثنين إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار.

وتسلط هذه المعارضة الضوء على العقبات التي سيواجهها الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لإقرار الاتفاق في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن تصل البلاد إلى الحد الأعلى للدين بحلول يوم الاثنين المقبل على الأرجح.

خسائر تاريخية لـ الليرة التركية.. وتوقعات متشائمة

وهبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.3 مقابل الدولار لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وكان بنك ويلز فارغو الأميركي قد توقع تراجع الليرة التركية إلى 23 ليرة هذا العام و25 ليرة في مطلع العام القادم على إثر فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، كما حذر مورغان ستانلي من أن الليرة التركية قد تواصل هبوطها إلى 26 مقابل الدولار قريبا، وقد تصل إلى 28 بحلول نهاية العام بعد فوز أردوغان الذي قد يبقي على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة وهو أمر سيضغط على العملة التركية

العملات الرئيسية

وارتفع اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.0706 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2356 دولار بارتفاع 0.04 بالمئة على مدى اليوم.

وزاد الين الياباني 0.11 بالمئة إلى 140.31 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار أمس الاثنين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.31 بالمئة إلى 0.652 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.15 بالمئة إلى 0.604 دولار.