الغضبان: "بورسعيد تشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي"

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا مع رؤساء مجالس النقابات المهنية وأعضاء النقابات والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد وقطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات والقيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقًا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدًا النهضة التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم كافة، وذلك نتيجة العمل المخلص من القيادات المعنية كافة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مؤتمر مجالس النقابات المهنية

واستعرض الغضبان مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وقال المحافظ خلال اللقاء، أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في المجالات كافة، لافتًا أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في القطاعات كافة، ففي مجال الصناعة عملت على توفير سبل الراحة كافة للمستثمرين، وشهدت تنمية الصناعة جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية وتناول الإنجاز الاصطناعي الذي حققته بورسعيد بأيدي أبناء المحافظة، وكذلك إقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعمًا أساسيًا للاقتصاد وسهم في توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد في مصاف المدن الاصطناعية.

انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد:

وتطرق المحافظ للحديث عن انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والاصطناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى بشرق بورسعيد ، ومؤخرًا تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، والمركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية.

ونوه المحافظ على الإنجازات التي تشهدها المحافظة مؤخرًا، ومنها إنشاء ستاد النادي المصري والذي يعد حلمًا لأبناء المحافظة، فضلًا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمحافظة.

وتناول الغضبان المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد، وخطة ورؤية التطوير الاستراتيجية المستقبلية ببورسعيد، والتى نفذت خطواتها الفعلية فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وأوضح أن بورسعيد شهدت خلال سنوات قليلة إنجازات غير مسبوقة ومنذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبورسعيد كانت تكليفات الرئيس بإعادة تطوير بورسعيد وجعلها قاطرة التنمية لمصر ومدينة نموذجية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة آثار الأزمات العالمية، وتطرق لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتًا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجهًا بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية.

وأوضح المحافظ أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية مع الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، ودفع عجلة التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ونوه المحافظ أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتمامًا خاصًا في تنمية المجالات كافة حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقًا للحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في القطاعات كافة.

جانب من المؤتمر

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوارًا مفتوحًا مع رؤساء النقابات المهنية والأحزاب والإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في الكثير من القضايا، إذ استعرض محافظ بورسعيد شرحًا تفصيليًا لعدد من الموضوعات التي تهم الشارع البورسعيدي كأعمال تطوير الطرق، والمنظومة الصحية وتشغيل الشباب والتعليم وغيرها من المجالات.

واستمع محافظ بورسعيد للآراء المختلفة واستفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية، لافتًا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية المهمة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في الاتجاهات كافة.

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلًا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.