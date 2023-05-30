الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

محمد الضاوي.. ماذا قدم لاعب الأهلي مع تونس في كأس العالم للشباب

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي ومنتخب تونس

يشارك محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي مع منتخب بلاده تونس تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في دولة الأرجنتين.

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إصابة محمد الضاوي كريستو في مباراة تونس بمونديال الشباب

ونجح منتخب تونس تحت 20 عامًا في حجز مقعده بدور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات.

وحقق منتخب تونس تحت 20 عامًا 3 نقاط في مرحلة دور المجموعات بفوزه على العراق بثلاثية نطيفة بينما خسر أمام كل من إنجلترا وأوروجواي بالنتيجة ذاتها وهي نتيجة الـ 1-0.

ويستعد محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس لمواجهة صعبة للغاية عندما يواجه منتخب البرازيل في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب 2023.

وتقام مباراة تونس والبرازيل في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب سيوداد دي لا بلاتا.

أرقام محمد الضاوي كريستو في كأس العالم للشباب 2023

 

خاض محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي 3 مباريات مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم للشباب منهم مباراتين أساسيا، ولعب متوسط 54 دقيقة في المباراة الواحدة.

ولم يسجل محمد الضاوي أي أهداف منتخب تونس في كأس العالم للشباب كما لم يتمكن من صناعة أي أهداف أو فرص خلال مشاركته في 3 مباريات بدور المجموعات.

وشارك محمد الضاوي كريستو بديلًا في مباراة تونس وإنجلترا بالجولة الأولى من مونديال الشباب بنزوله في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، وتمكن من لمس الكرة 14 مرة وأكمل 4 تمريرات صحيحةمن أصل 4 محاولات للتمرير خلال 27 دقيقة.

وسدد مرتين على المرمى وأرسل عرضية واحدة كانت خاطئة ليفشل في تسجيل أو صناعة أي هدف كما حقق مراوغة واحدة ناجحة من أصل 4 محاولات للمراوغة بينما فقد الكرة 6 مرات.

وظهر لاعب الأهلي الشاب أساسيا في تشكيلة منتخب تونس لمواجهة العراق حيث شارك لمدة 66 دقيقة قبل أن يغادر أرضية الملعب بسبب تعرضه للإصابة.

ولمس كريستو الكرة 33 مرة وأكمل 15 تمريرة منها 9 تمريرات صحيحة وسدد مرة واحدة على المرمى وأرسل كرة طويلة صحيحة من أصل 3 كرات طويلة له خلال مشاركته في 66 دقيقة من المباراة.

وحقق محمد الضاوي مراوغتين ناجحتين فقط من أصل 8 محاولات للمراوغة في مباراة تونس والعراق بمونديال الشباب، وقد فقد الكرة 18 مرة، ولم يرسل أي عرضية.

وثم استمر ظهوره في التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس أمام أوروجواي لكنه غادر أرضية الملعب وتم استبداله في الدقيقة 69 دقيقة، وقد أكمل 35 لمسة للكرة و14 تمريرة منها 11 تمريرة صحيحة.

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كما أرسل 3 عرضيات كانت جميعها خاطئة، وسدد 3 تسديدات منها تسديدة واحدة على المرمى بينما حقق مراوغة واحدة ناجحة من أصل محاولتين للمراوغة فيما فقد الكرة 15 مرة.

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