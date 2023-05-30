أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور للجملة

حالة من الاستقرار، شهدتها أسعار الأسماك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في سوق العبور للجملة، مع ارتفاع بعض الأنواع مثل البلطي الذي سجل ما بين 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، بينما سجل سعر البوري "2" ما بين 44 إلى 64 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" صباح اليوم الثلاثاء القيمة السعرية لمختلف السلع التي يهتم بها المواطن، وحرصًا منها على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية لمختلف السلع، لاسيما أسعار الأسماك، والتي نحن بصددها الآن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الأسماك صباح اليوم الثلاثاء

الاسماك

سعر السمك البلطي "2" من 66 : 70 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيه.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 70 : 90 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 44 : 64 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 75 : 115 جنيهًا للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 15 : 35 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة خليجي من 55 : 65 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر مكرونة سويسي من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سعر سمك موسى من 170 : 280 جنيها للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 130 : 270 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك حدادي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كابوريا من 30 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 1 من 60 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 35 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 60 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 45 : 55 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 70 : 130 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 40 : 80 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك باغة 10 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين 35 : 75 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 30 : 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 30 : 60 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري جامبو من 370 : 470 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 290 : 330 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 180 : 280 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.