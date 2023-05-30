مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح اليوم الثلاثاء

تستقبل مدينة مرسى علم على مدار اليوم الثلاثاء، 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، على متن 20 رحلة دولية ورحلتين داخليتين، وتضم 4 رحلات من التشيك و6 رحلات من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا ورحلتين من سويسرا ورحلة من بلجيكا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من هولندا و رحلة من لكسمبورج،

ويأتى ذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوربية من ألمانيا و بولندا والتشيك وإيطاليا و النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.بدءا من يوم السبت الماضى وحتى ا يوم لجمعة المقبلة

ويتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءا من وصولهم الى المطار و حتى نقلهم الى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

من ناحية أخرى يقوم فريق الأنيميشن بعمل حفلات ومهرجانات ترفيهية لجذب المزيد من السياحة الى شواطئ مرسى علم.

وشارك عدد من السائحين بأحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر في عملية الطهى واعداد الطعام بأحد الفنادق التي يقيمون بها مرتدين ملابس الطهي ومشاركة الطهاة الموجودين في الفندق في إعداد وتجهيز وجبة الغداء لتعلم تحضير الأكلات المصرية.

وقال أبوالحجاج العماري مدير عام الفندق بمرسى علم،علم، إن التجربة تمت تلبية لطلب السائحين للمشاركة في طهي الطعام، حيث كانوا سعداء للغاية و السائح الأوروبي يحب الأكلات المصرية ويحرص على الاستمتاع بها أثناء تواجده داخل المنتجعات السياحية إلا أن هذه المرة السائحين لدينا حرصوا على تعلم طهي الأكلات المصرية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية وشارك السياح في عمل الوجبات والحلويات الخاصة بوجبة الغذاء

ونظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم مهرجان الفواكه لإنعاش السياحة على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة وسط تفاعل واستمتاع السياح على أنغام الموسيقى واستخدام كميات كبيرة من أكثر من 10 أنواع فواكه ومشاركة 7 شيفات بغرض الترفيه وتنشيط السياحة و عمل جذب سياحي.

جدير بالذكر ان هذه المهرجانات يتم عملها بصفة أسبوعية بهدف الترفيه و الترويج السياحى

وأن مهرجان الفواكه تم إعداده على الشواطئ المفتوحة وتم استخدام كميات كبيرة من الفواكه مثل البطيخ والخوخ والعنب والموز والبرتقال والتفاح والكانتلوب والفروالة بمشاركة 7 شيفات في مهرجان الفواكه وسط سعادة وتفاعل السياح على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

وشهد توافد الآلاف من السائحين السائحين الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 متراً فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى و سياحة الغوص فى اجمل مواقع الغوص

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.