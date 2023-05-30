تحدٍ خطير على "تيك توك" تصيب المراهقين بسكتة قلبية

حقت عائلة فتاة أسترالية ناقوس الخطر، بعدما توفيت طفلة بعد مشاركتها في تحد خطير على "تيك توك"، من خطورة مثل هذه المنافسات التي تستقطب الشباب بشكل رئيسي.

وتوفيت إسراء هاينز البالغة من العمر 13 عاما، بعد إصابتها بسكتة قلبية، عقب مشاركتها في تحد على "تيك توك"، يقوم على استنشاق أبخرة من عبوات مزيل العرق.

ودعت عائلة هاينز السلطات لاتخاذ إجراءات تحول دون وقوع وفيات قد تنجم عن مثل هذه التحديات على مواقع التواصل.

حذرت عائلة فتاة أسترالية توفيت بعد مشاركتها في تحد خطير على "تيك توك"، من خطورة مثل هذه المنافسات التي تستقطب الشباب بشكل رئيسي.

وتوفيت إسراء هاينز البالغة من العمر 13 عاما، بعد إصابتها بسكتة قلبية، عقب مشاركتها في تحد على "تيك توك"، يقوم على استنشاق أبخرة من عبوات مزيل العرق.

ودعت عائلة هاينز السلطات لاتخاذ إجراءات تحول دون وقوع وفيات قد تنجم عن مثل هذه التحديات على مواقع التواصل.

ولا يقتصر التحدي على استنشاق عبوات مزيل العرق فقط، وإنما يشمل الدهانات والطلاء والغازات وغيرها من المواد الكيميائية الخطيرة.

واستجابت هيئة التعليم في ولاية فيكتوريا الأسترالية لنداء عائلة هاينز، حيث قررت تكثيف جهودها من أجل تعريف الطلاب بأضرار استنشاق المركبات الخطيرة وآثارها المميتة.

وفي وقت سابق، حذرت دراسة تم عرض نتائجها في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي في شيكاغو بالولايات المتحدة، من خطورة المنشورات التي يجري تداولها على منصة "تيك توك" والتي تتحدث عن مشروبات ووصفات للتخلص من السموم وعلاج أمراض الكبد.

وقالت الدراسة إن 4 من كل 10 منشورات على "تيك توك" حول أمراض الكبد، تتضمن معلومات خاطئة، كتوجيه النصح بتناول منتجات عشبية معينة، أو وصفات تسهم في تطهير الكبد من الطفيليات.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور ماكلين لوفلاند قوله، إنه "يجب على المرضى دائما استشارة طبيبهم حول خيارات العلاج، ولكنهم في الواقع يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف لوفلاند: "من 2223 منشورًا تضمنت مصطلحات مثل تليف الكبد ومرض الكبد على تيك توك بين 1 أكتوبر و25 نوفمبر 2022، وجدنا أن 40 في المئة منها احتوت معلومات خاطئة".

وتابع: "بالنظر إلى معدل الوفيات المرتفع المرتبط بأمراض الكبد، فإن تأثير نشر الادعاءات غير الدقيقة على مثل هذه المنصة الشعبية لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له تداعيات سريرية خطيرة".

واختتم حديثه قائلا: "إن النتائج تؤكد ضرورة مراقبة المحتوى الطبي على تيك توك، وأهمية مساهمة الأطباء والمختصين في تصحيح ومواجهة المعلومات الصحية المضللة".

أوصى الأطباء مرضى الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) بضرورة اتباع النمط الغذائي الياباني، نظراً لفوائده الصحية التي تساعد على إبطاء تقدمه، لأنه عند تطور الحالة إلى الإصابة بتليف الكبد والتندب، فقد يؤدي ذلك الأمر إلى فشل الكبد ومضاعفات صحية خطيرة تهدد الحياة.

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس"، يستخدم NAFLD لوصف مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، ويُرى عادة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وغالبا ما يرتبط بالنظام الغذائي.

وفي السياق ذاته، أثبتت دراسة طبية حديثة أن تناول الأطعمة الشعبية في اليابان، مثل الأرز وحساء ميسو ومنتجات الصويا، قد يبطئ من تطور الحالة، إذ قام باحثو الدراسة بتتبع النظام الغذائي وتطور المرض لـ 136 شخصا مصابا بـ NAFLD يخضعون للعلاج في مستشفى جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان.

وبحسب الدراسة، تم تسجيل النظام الغذائي لكل فرد وفقا لالتزامه بمؤشر النظام الغذائي الياباني المكون من 12 مكونا (mJDI12)، وارتبطت درجات mJDII12 العالية بإبطاء تطور تليف الكبد.