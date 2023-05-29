طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يتقابل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره طلائع الجيش مساء غدا على ملعب القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

واسندت اللجنة المنظمة مباراة الزمالك وطلائع الجيش للحكم محمد الحنفي حكما للساحة، وكلًا من أحمد توفيق ووائل شعبان مساعدان، وهشام الفلال حكمًا رابعًا.

واعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك عن قائمة الابيض التى اسفرت عن الاتى:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

موقف الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، بينما يأتى طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

وعلى الجانب الأخر ، انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري

وشارك شيكابالا في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك بعد حصوله على راحة من مران الأمس في ظل تعرضه لاجهاد عضلي، وعاد اليوم للمشاركة بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة فريقا الزمالك ونظيره طلائع الجيش مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الدوري المصري.