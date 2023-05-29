خبير تحكيمي: هدف حسين الشحات أمام سيراميكا من تسلل واضح

قال محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا غير صحيح.

وأكد محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" أن تم وضع النقطه من جانب حكام تقنية الفيديو بشكل خاطئ على أول كتف حسين الشحات وليس آخر نقطه على كتفه".

وتابع:" كان من المفترض وضع النقطه على آخر جزء في كتف اللاعب ورسم خطوط تقنية الفيديو بشكل خاطئ تسبب في احتساب الحكم للهدف الذي سجله حسين الشحات".

وأضاف:" سمير جمال الحكم المساعد قراره كان صحيح من البداية ولكن حكام تقنية الفيديو كان لهم رأي آخر".

وزاد محمد صلاح عبدالفتاح:" محمد عادل أدار المباراة بشكل رائع وفي بداية المباراة أعطى بطاقه صفراء لمحمود كهربا مهاجم الأهلي وهذا كان مفتاح دخول الحكم للمباراة بشكل كبير".

وأختتم الخبير التحكيمي:" لا توجد ركلات جزاء لصالح الفريقين في مباراة اليوم والتدخلات القوية لم ترتقي لبطاقات حمراء".

الأهلي يسقط سيراميكا في الدوري بهدف حسين الشحات

وكان الأهلي قد حقق فوزاً مهماً على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شئ في المباراة المؤجلة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي بسيطرة متوقعة واستحواذ على وسط الملعب بحثاً عن حسم المباراة مبكراً الا أن التمركز الدفاعي المحكم من لاعبي سيراميكا حال دون ذلك.

وشهدت الـ 20 دقيقة الأولى ندية كبيرة بين لاعبي الفريقين وقوة في التدخلات حتى أن حكم اللقاء أشهر بطاقتين للثنائي محمود كهربا ومحمود متولي.

بمرور الوقت سيطر الأهلي تماماً ونجح في الوصول لمناطق سيراميكا الدفاعية الا أن رعونة كهربا في إنهاء الفرص وتألق الحارس محمد بسام أوقفا الهجوم الأحمر المستمر، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.

بدأ الشوط الثاني بأفضلية للأهلي الذي لعب بسرعة أكبر وحاول فتح مساحات في دفاع سيراميكا المتكتل عن طريق الكرات البينية الخطيرة.

ومن أول فرصة نجح حسين الشحات في الدقيقة 55 في تسجيل أول أهداف المباراة بعد مراوغة رائعة لأحد مدافعي سيراميكا قبل أن يسدد كرة قوية داخل الشباك.

بعد الهدف حاول سيراميكا العودة في المباراة دون جدوى، رغم التغييرات الهجومية التي اجراها حلمي طولان المدير الفني للفريق.

ورد مارسيل كولر بإجراء عدة تغييرات منحت الفريق أفضلية اكبر خاصة بنزول محمد شريف الذي شكل خطورة كبيرة بتحركاته داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز 12.