بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

فاز فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على استاد الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 27 ببطولة الدوري المصري.

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أهداف بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري

سجل هدف التقدم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الدقيقة 20 من بداية اللقاء، فيما أردك التعادل للاتحاد السكندري اللاعب عمار حمدى فى الدقيقة 22 ، وأحرز هدف الفوز لبيراميدز اللاعب لاكاى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة ليقتنص فوزا غاليا لفريقه ويحصد ثلاث نقاط هامة للحفاظ علىوصافة الترتيب بجدول الدوري.

ولعب بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

فيالوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

في الهجوم: فخري لاكاي

ولعب الاتحاد السكندرى بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

في خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

في الهجوم: أوستن أموتو



ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صدارة ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2022 ـ 2023 برصيد 59 نقطة، بعدما لعب 23 لقاء منذ انطلاق البطولة، حقق من خلالها الفوز فى 18 مواجهه، وحسم التعادل فى 5 أخرين، ولم يتلقى الهزيمة حتى الان.



وبتلك النتيجةيأتي بيراميدز في وصافة الترتيب برصيد 53 نقطة محصلة 28 مباراة بينما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 في المركز السابع فى ترتيب الجدول.