اعتقال شخصين صورا أعمال الدفاع الجوي الأوكراني

اعتقلت “السُلطات الأمنية الأوكرانية”، شخصين قاما بتصوير أعمال قوات الدفاع الجوي الأوكراني في كييف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أشار مسؤولو الشرطة أن "عملية التصوير تم الكشف عنها بعد الإنذار عن غارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا ليلاً وصباح يوم الاثنين".

وأوضحت شرطة كييف: "كشف مسؤولو تطبيق القانون بالمدينة شابين قاما بتصوير أعمال قوات الدفاع الجوي الأوكراني، وتم اعتقال ونقل المُخالفين إلى قسم شرطة سفياتوشينسكي، وتسليمهم إلى دائرة الأمن الأوكرانية لتوضيح القضية".

ووجه مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، في بيان للمسؤولين بعدم جواز نشر عملية ونتائج عمل قوات الدفاع الجوية الأوكرانية خلال عملها.

أوكرانيا

كما قال نائب البرلمان الأوكراني مكسيم بوزانسكي، إن اللجنة الأوكرانية المعنية بإنفاذ القانون ستنظر في مُعاقبة مثل هذه الأنشطة.

وحثت السلطات الأوكرانية في وقت سابق، مواطني البلاد على عدم نشر صور ومقاطع فيديو تظهرعملية ونتائج أعمال الدفاع الجوي على الإنترنت.

قوات كييف بحاجة إلى 48 طائرة من طراز "إف 16":

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن قوات كييف بحاجة إلى 48 طائرة من طراز "إف 16"، في القتال خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكرت الوزارة في حسابها على "تويتر" إنها تحتاج: "4 أسراب من طراز إف 16 (48 طائرة) هو بالضبط ما نحتاجه للدفاع حدود العام 1991".

وأكد نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، في وقت سابق، أن مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي بعودة أوكرانيا إلى حدود 1991 مُستبعد تمامًا، ووصف التصريحات بالتكهنات والهراء السياسي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع باليابان، عن نية الحُلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف 16"، ومُقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.

كما أشار بايدن، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بمُقاتلات "إف 16".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن واشنطن تأمل خلال الأسابيع المُقبلة البدء بتدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مُقاتلات "إف 16".

وتصف روسيا عمليات التسليم المُحتملة لطائرات "إف 16"، بأنها المرحلة التالية من التصعيد، وتُحذر من أن المُعدات ستُصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.