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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير بمستشفى شرم الشيخ الدولي

وزير الصحة
وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى شرم الشيخ الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وزير الصحة يشارك في المنتدى الإقليمي للقبالة

وزير الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالمستشفى، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي، والذي تم تطويره ومضاعفة سعته الاستيعابية، استعدادا لافتتاحه خلال أيام.

وزير الصحة

وأضاف “عبدالغفار” أن زيارة الوزير تضمنت تفقد قسم الرعاية المركزة المركزة، الذي يعمل بطاقته استعابية 16 سريرا، قبل مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 32 سريرًا، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد قسم رعاية الأطفال بطاقة 6 أسرة.

وزير الصحة

وتابع “عبدالغفار”، أن الوزير حرص على تفقد غرف القسم الداخلي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، موجها باستمرار العمل على تقديم خدمات السياحة الصحية، ومواصلة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى. 

 

وحضر الجولة، الدكتور أيمن رخا مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

 

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