رضا شحاتة يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود

في كأس مصر

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذى سوف يخوض لقاء حرس الحدود بعد قليل ضمن دور ال32 من بطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب.

خط الدفاع .. أحمد رضا، السيد الشبراوى، طارق سامى، مصطفى العش.

خط الوسط .. أحمد النادرى، كريم مصطفى، إبراهيم عايش.

الهجوم .. حازم مرسى، تشارلز باسى، جبريل أوريك.

ويأتي على دكة البدلاء .. هاني عادل، محمود الحضرى، خالد الأخميمي، عبدالرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، محمد جابر.

يخوض غزل المحلة لقاء حرس الحدود في المباراة المرتقبة على ستاد حرس الحدود مكس ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ذهب لاعبو الفريق بقيادة كابتن رضا شحاتة إلى مدينة الإسكندرية مساء أمس السبت للدخول في معسكر مغلق وذلك لخوض لقاء حرس الحدود في بطولة كأس مصر في النسخة الجديدة.

قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود في كأس مصر

.. محمود رضا، محمود الحضري، أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، طارق سامي، إبراهيم عايش، هاني عادل، مصطفى العش، معاذ الحناوي، أحمد رضا.

خط الوسط.. خالد الأخميمي، كريم مصطفى، محمد جابر، إبراهيم عايش، حميد ماو، أحمد النادري، مصطفى أسامة، أحمد الشيخ.

الهجوم .. حازم مرسي، عبدالرحمن " أجويرو "، جبريال أوريك _ مصطفى ديشا.

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود في بطولة كأس مصر:

من المقرر أن تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد بين غزل المحلة وحرس الحدود الموافق 28 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وحرس الحدود في بطولة كأس مصر:

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر عبر البث الفضائي المفتوح فيما أسندت شبكة أون تايم سبورت مهمة تعليق مباراة غزل المحلة وحرس الحدود إلى المعلق الغاتي ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة.