الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الدولار يتراجع بسبب أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

الدولار
الدولار

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، عن أعلي مستوي في ستة أشهر مقابل الين، ورفعت صفقة سقف الديون الأمريكية الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية، كما انخفض جاذبية الملاذ الآمن للدولار الأمريكي.

بعدما لامس الدولار لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين خلال التجارة الآسيوية، انخفض وتراجع الدولار الأمريكي بمقدار ثلث بالمائة عند 140.17 ين.

 

ويعتبر مؤشر الدولار الأمريكي، مقياس لقيمة الوحدة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أكثر ليونة حول 104.23 ولكن ليس بعيدا عن قمم الأسبوع الماضي في شهرين.

 

وعلى الرغم من أن التجارة كانت ضعيفة بشكل عام مع أجزاء من أوروبا، بما في ذلك بريطانيا ، في عطلة مع الولايات المتحدة، جاء التراجع في الدولار الذي يمثل الملاذ الآمن.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى يوم الأحد، اتفاقية ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير. 1، 2025 ، وقال إن الصفقة مستعدة للانتقال إلى الكونجرس للتصويت.

 

 

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