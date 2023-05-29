الجماعات المسلحة في الكونغو الديقراطي تحصد أرواح الأبرياء

كشفت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن مصرع اثنين من حراس البيئة في حديقة فيرونجا الوطنية شرق البلاد.

جمهورية الكونغو الديمقراطية:

أصدرت الحديقة، بيانًا تفصيلًا عن الوضع في الحديقة، مفاده بأن المهاجمين من جماعة ماي ماي كابيدو المسلحة، وهي ميليشيا مجتمعية، تسبب في انفلات أمني بمنطقة الشرق.

قالت إدارة الحديقة: “إن بالقرب من شواطئ بحيرة إدوارد التي تحد الحدود مع أوغندا، قتل اثنان من حراس البيئة بالرصاص ولفظ أنفاسهم متأثرين بجراحهما”.

وأضافت الإدارة، صباح اليوم سمعنا طلقات رصاص، وفوجئنا بمجموعة من الصيادين نصبوا كمينًا لحراس الحديقة، بجوار قرية صيد تقع حوالي 5 كم بجوار الحديقة.

أضاف بليز كاليشا، المدافع عن حقوق الإنسان في المنطقة، أصيب 6 حراس ونقله إلي مستشفي الكاثوليكي في فيتشومبي.

لقي 4 مصرعهما من عملاء المنتره، يوم 18 مايو الماضي، علي بعد ستين كم شمال البلاد، بينهما حراس، خلال استهداف كمين قافلة من الفنيين بحديقة فيرونجا، مخصصة لمشاريع التنمية.

في 23 يناير الماضي، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصرع لا يقل عن 23 مدنيًا، إثر هجوم نُسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة شرق البلاد.

قال روجو وانجيف، رئيس المجتمع المدني المحلى، إن مصرع ما يقرب من 23مدنيًا بينهما نساء على يد القوات الديمقراطية المتحالفة بقرية ماكوجوي في إقليم بيني في شمال كيفو.

أضاف أن تلك المنطقة بحاجة ارتفاع الأمان من زيادة العسكريين المتميزين والمجهزين والمعاملين بشكل جيد "على أمل أن يكونوا قادرين على "توقع هجمات العدو".

تابع أن من بين الضحايا 17 شخصًا كانوا في حانة صغيرة إذْ كانوا يشربون الجعة"، مضيفًا بأن القوات الديمقراطية المتحالفة "أعدمتهم جميعًا".

وأشار إلى أنه تم إحراق ما لا يقل عن سبعة منازل سكنية، ونهب ثلاث صيدليات و11 متجرًا، في حين أن عدد "المدنيين الذين نُقلوا إلى الأدغال لم يُعرف بعد".

تبنى تنظيم "داعش" هجومًا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص السبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق روسيا اليوم.

ذكر بيان نشرته وكالة تابعة للتنظيم أن "مقاتلي داعش شنوا هجومًا مسلحًّا، على قرية نغولي الواقعة في إقليم "لوبيرو" في مقاطعة شمال كيفو".

قتل أكثر من 20 مدنيًّا في هجمات منفصلة في شرق البلاد خلال نهاية الأسبوع وتسعة منهم على الأقل قتلهم في نغولي متمردون من "القوات الديمقراطية المتحالفة".

هم تابعون لتنظيم "داعش"، إذْ إن "القوات الديمقراطية المتحالفة" هو تنظيم مسلح نواته متمردون أتوا في 1995 من أوغندا المجاورة، إلى مقاطعة شمال كيفو واتهموا بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.

تشهد الأقاليم الشرقية من جمهورية الكونغو الديموقراطية أعمال عنف تنفذها عشرات المجموعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عامًا.